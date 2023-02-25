https://news.day.az/sport/1541522.html Роналду оформил 62-й хет-трик в карьере
Роналду оформил 62-й хет-трик в карьере
Португальский нападающий Криштиану Роналду записал на свой счет 62-й хет-трик в карьере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Форвард "Аль-Насра" отправил в ворота "Дамака" три гола в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду является лидером среди всех действующих футболистов в мире по количеству хет-триков. 52 из них он оформил, играя за клубы, десять - в составе сборной Португалии. Вторым в списке идет нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси (56).
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