Роналду оформил 62-й хет-трик в карьере

Португальский нападающий Криштиану Роналду записал на свой счет 62-й хет-трик в карьере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард "Аль-Насра" отправил в ворота "Дамака" три гола в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Роналду является лидером среди всех действующих футболистов в мире по количеству хет-триков. 52 из них он оформил, играя за клубы, десять - в составе сборной Португалии. Вторым в списке идет нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси (56).