https://news.day.az/sport/1541714.html Костомаров вышел из комы
Костомаров вышел из комы
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из состояния медикаментозного сна.
Как передает Day.Az, подробности о состоянии спортсмена стали известны Sport24.
По данным источника, у спортсмена был микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. "Сейчас идет долгий этап "просыпания". Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием", - рассказал источник.
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