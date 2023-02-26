Костомаров вышел из комы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из состояния медикаментозного сна.

Как передает Day.Az, подробности о состоянии спортсмена стали известны Sport24.

По данным источника, у спортсмена был микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. "Сейчас идет долгий этап "просыпания". Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием", - рассказал источник.