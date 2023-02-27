https://news.day.az/sport/1541720.html Азербайджанский боец одержал яркую победу на турнире в Москве
Тахир отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. Эта победа стала 13-й для Абдуллаева в профессиональном ММА, при двух поражениях. Одно из которых он потерпел в последнем бою в рамках турнира UAE Warriors 33 в сентябре 2022 года, уступив австралийцу Джошу Того.
Азербайджанский боец одержал яркую победу на турнире в Москве
Азербайджанский боец ММА Тахир Абдуллаев вернул карьеру в успешное русло.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в рамках турнира ММА Серия-62 в Москве, он одержал победу над российским бойцом Никитой Северовым.
Тахир отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. Эта победа стала 13-й для Абдуллаева в профессиональном ММА, при двух поражениях. Одно из которых он потерпел в последнем бою в рамках турнира UAE Warriors 33 в сентябре 2022 года, уступив австралийцу Джошу Того.
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