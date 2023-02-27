Азербайджанский боец одержал яркую победу на турнире в Москве

Азербайджанский боец ММА Тахир Абдуллаев вернул карьеру в успешное русло.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в рамках турнира ММА Серия-62 в Москве, он одержал победу над российским бойцом Никитой Северовым.

Тахир отправил соперника в нокаут уже в первом раунде. Эта победа стала 13-й для Абдуллаева в профессиональном ММА, при двух поражениях. Одно из которых он потерпел в последнем бою в рамках турнира UAE Warriors 33 в сентябре 2022 года, уступив австралийцу Джошу Того.

