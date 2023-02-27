«ПСЖ» продаст Месси, Мбаппе или Неймара

Руководство ФК "Пари Сен-Жермен" задумывается над тем, чтобы продать одного из лидеров команды ради соблюдения правила финансового фэйр-плей.

По информации The Times, парижский клуб намерен сократить зарплатную ведомость на 30%, чтобы избежать отстранения от еврокубков в одном из предстоящих сезонов и выполнить условия мирного соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az.

Отмечается, что наиболее вероятно расставание "ПСЖ" с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе или Неймаром.

Напомним, что "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 57 очков после 24 матчей.