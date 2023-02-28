Руни о работе тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что Эрик тен Хаг - человек, в котором клуб нуждался много лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эрик тен Хаг - тот человек, в котором "Манчестер Юнайтед" нуждался уже много лет. Я был на тренировочной базе несколько раз и разговаривал со многими игроками. Им нравится работать под его началом, это всегда важно, но он многого требует от них. Я думаю, что он изменил мышление, привил игрокам уверенность и веру в то, что они на самом деле хорошая команда. Они на пять очков отстают от первого места, впереди еще много игр..." - передает слова Руни ESPN.

Тен Хаг возглавил "МЮ" в апреле прошлого года, а 26 февраля завоевал первый тренерский трофей в Англии. "МЮ" в финале Кубка Английской лиги переиграл "Ньюкасл" со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол).

Стоит отметить, что до ухода Криштиану Роналду из команды "МЮ" располагался на пятом месте. Сейчас после 24 матчей подопечные тен Хага занимают третье место. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет восемь очков. Также команда выбила "Барселону" из Лиги Европы.