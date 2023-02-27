Названо условие, при котором Мбаппе покинет «ПСЖ» этим летом

Стало известно условие, при котором руководство "Пари Сен-Жермен" выставит на трансфер нападающего Килиана Мбаппе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации L, в ближайшие дни представители клуба проведут переговоры с 24-летним футболистом на тему активации пункта об автоматическом продлении контракта до 2025 года.

Текущее трудовое соглашение Мбаппе с парижанами заключено до лета 2024 года.

В случае, если руководству "ПСЖ" не удастся договориться с Килианом, то он будет выставлен на трансфер. Клуб таким образом попытается избежать бесплатного ухода 24-летнего нападающего в июне 2024 года.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Мбаппе провел за "ПСЖ" 29 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал семь результативных передач.