Назван лучший тренер года

Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины, признан лучшим тренером 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония прошла в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В тройку финалистов также попали итальянский тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти и испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Награду Скалони вручал бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло.

Сборная Аргентины под руководством Скалони в 2022 году впервые с 1986-го стала чемпионом мира. 44-летний специалист был самым молодым тренером на чемпионате мира в Катаре. Он возглавляет сборную Аргентины с 2018 года, в 2021-м он привел ее к победе на Кубке Америки. Ранее Скалони работал помощником главного тренера в сборной Аргентины и испанской "Севилье".