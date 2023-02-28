Футболист «Барселоны» пожертвовал бывшему клубу 100 тысяч евро

Французский форвард "Барселоны" Усман Дембеле финансово поддержал клуб, в котором он тренировался на начальном этапе своей карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эвре 27" выступает в четвертом французском дивизионе и переживает финансовые трудности. 25-летний футболист перечислил клубу 100 тысяч евро.

"Президент клуба Самуэль Бригантино и мэр Эвре Ги Лефран выражают слова благодарности Усману Дембеле за его щедрость и поддержку клуба в такое трудное время. Более чем 700 игроков продолжают наслаждаться футболом в наилучших условиях", - говорится в сообщении клуба в соцсетях.

В текущем сезоне Дембеле провел в чемпионате Испании 18 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач. Каталонский клуб после 23-х туров набрала 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Сине-гранатовые опережают идущий вторым мадридский "Реал" на семь баллов.