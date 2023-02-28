ФИФА посмертно наградила Пеле призом «Лучший навсегда»

Международная федерация футбола (ФИФА) посмертно наградила призом "Лучший навсегда" легендарного бразильского футболиста Пеле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт федерации.

Трехкратный чемпион мира скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком.

"Пеле - это просто футбол. Мы его потеряли и очень скучаем по нему, но Пеле - вечен. Он с нами и всегда будет с нами", - сказал во время церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино.

Награду вдове Пеле Марсии Аоки вручил чемпион мира по футболу бразилец Роналдо.

"Когда я вспоминаю Пеле, то вижу игрока, намного опередившего свое время. Он стал вдохновением для меня и всех остальных футболистов. В 50-х годах он уже был современным футболистом, мог бить с обеих ног, прыгать выше, чем все другие, забивал через себя и головой. Он был очень умен. Но я помню его еще и как дорогого друга.

Когда я получил первую травму колена в 2000 году, он приехал ко мне домой, подарил мне столько любви и тепла в один из самых трудных моментов в моей жизни. А два года спустя они присутствовал в один из самых счастливых моментов, когда мне и моим товарищам по сборной удалось выиграть чемпионат мира", - сказал Роналдо.