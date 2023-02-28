Роналдо назвал преемника Месси
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Бывший бомбардир сборной Бразилии, владелец футбольного клуба "Крузейро" Роналдо назвал преемника аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я считаю, что [Килиан] Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и [Криштиану] Роналду", - заявил бразилец. Он отметил, что хорошо общается с Мбаппе, когда они встречаются на мероприятиях.