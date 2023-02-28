Роналдо назвал преемника Месси

Бывший бомбардир сборной Бразилии, владелец футбольного клуба "Крузейро" Роналдо назвал преемника аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я считаю, что [Килиан] Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и [Криштиану] Роналду", - заявил бразилец. Он отметил, что хорошо общается с Мбаппе, когда они встречаются на мероприятиях.