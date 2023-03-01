«Манчестер Юнайтед» хочет сделать два громких трансфера

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к футболисту "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонгу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Diario Sport.

По информации издания, "красные дьяволы" летом хотят совершить два громких трансфера, и одним из вариантов является подписание Френки де Йонга. При этом подчеркивается, что с прошлого лета, когда "МЮ" пробовал приобрести полузащитника, статус игрока в каталонском клубе изменился, и теперь купить его стало еще сложнее.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.