Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии по итогам февраля, сообщается на сайте турнира, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

За отчетный период 38-летний форвард сыграл в восьми матчах, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

О подписании контракта Роналду с клубом из Саудовской Аравии было объявлено в декабре 2022 года.