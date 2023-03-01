https://news.day.az/sport/1542445.html Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии
Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии
Нападающий клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду признан лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии по итогам февраля, сообщается на сайте турнира, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
За отчетный период 38-летний форвард сыграл в восьми матчах, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
О подписании контракта Роналду с клубом из Саудовской Аравии было объявлено в декабре 2022 года.
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