На аукционе Sotheby's продадут шесть пар кроссовок Майкла Джордана

Аукцион Sotheby's предложил желающим купить набор из шести культовых кроссовок Air Jordan, которые носил легендарный спортсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан. "Коллекция Династии" включила кроссовки Nike Air Jordan, которые были на баскетболисте в шести играх чемпионата за "Чикаго Буллз" в 1990-х годах, сообщил 28 февраля портал Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Баскетболист носил эту обувь во время игр с 1991 по 1998 годы. В заявлении аукционного дома Sotheby's говорится, что кроссовки являются "самой ценной и значимой коллекцией кроссовок Air Jordan, когда-либо представленных на рынке".

Руководитель отдела уличной одежды и современных предметов коллекционирования Брам Вахтер сравнил этот набор с "Моной Лизой среди коллекционеров кроссовок и спортивных памятных вещей".

"Они также представляют собой взаимосвязь чемпионского наследия Джордана и его стиля, которые в совокупности сделали его всемирной иконой", - отметил эксперт.

Обувь у Джордана взял бывший партнер по "Чикаго Буллз" Тим Халлам.

Коллекция была выставлена на всеобщее обозрение в галерее Sotheby's в Нью-Йорке до 3 февраля, а теперь все желающие могут посмотреть на лоты в Дубае до 3 марта.

Аукцион не назвал официальную цену продажи, но ожидается, что она будет исчисляться миллионами.