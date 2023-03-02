Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике

Азербайджанский спортсмен Никита Симонов вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Дохе (Катар) 1-4 марта.

В квалификационных соревнованиях упражнений на кольцах член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял четвертое место, выйдя в финал.