https://news.day.az/sport/1542799.html Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
Азербайджанский спортсмен Никита Симонов вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Дохе (Катар) 1-4 марта.
В квалификационных соревнованиях упражнений на кольцах член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял четвертое место, выйдя в финал.
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