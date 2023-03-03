Джокович рассказал о планах на будущее

Сербский теннисист Новак Джокович поделился планами на будущее. Его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я с нетерпением жду Олимпиады. Надеюсь, что буду здоров и смогу сыграть в Париже. Матчи будут проходить на грунтовых кортах "Ролан Гаррос", так что я знаком с этими условиями", - рассказал он. Джокович понадеялся, что сможет показать в Париже свой лучший олимпийский результат.

35‑летний Джокович ниразу не доходил до олимпийского финала. Лучшее достижение серба - бронза на Играх‑2008 в Пекине. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Джокович - рекордсмен по числу недель во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он провел 378 недель на первом месте списка. Серб является 22-кратным победителем турниров "Большого шлема".