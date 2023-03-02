Месси подарит золотые iPhone партнерам по сборной Аргентины

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сделает подарки партнерам по сборной Аргентины, с которыми он выиграл чемпионат мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Месси подарит игрокам национальной команды Аргентины 35 золотых iPhone. На телефонах выгравированы имена и номера игроков, а также логотип сборной Аргентины. Сообщается, что изделия выполнены из 24-каратного золота, а их стоимость составляет 175 тысяч фунтов.

"Месси хотел сделать особый подарок всем игрокам и персоналу сборной, чтобы отпраздновать потрясающую победу, но не хотел дарить часы. Я предложил золотые iPhone с их именами, и ему понравилась эта идея", - заявил предприниматель Бен Лайонс.

Аргентина в финале чемпионата мира в Катаре обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.