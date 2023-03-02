Месси определился, где хочет продолжить карьеру

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет продолжить свою карьеру в Европе. Об этом сообщает Diario Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, аргентинский футболист не станет рассматривать предложения от клубов из Аргентины, Саудовский Аравии и МЛС. Напомним, ранее появилась информация, что Месси интересен американскому "Интер Майами" и саудовскому "Аль-Хилялю".

Напомним, что Месси перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.