«Реал» впервые в сезоне проиграл на своем поле

Мадридский "Реал" потерпел поражение от каталонской "Барселоны" в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, закончилась победой каталонской командой со счетом 1:0. Таким образом, "Реал" потерпел первое поражение в сезоне на своем поле. До этого команда из Мадрида одержала на домашнем стадионе 11 побед. Три матча закончились вничью.

На 26-й минуте защитник королевского клуба Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

В параллельном полуфинале первый матч между собой провели "Осасуна" и "Атлетик" из Бильбао. Победу одержали футболисты "Осасуны".