ФИФА собирается купить самый большой французский стадион

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается принять участие в тендере на покупку стадиона "Стад де Франс", который находится в пригороде Парижа. Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что тендер пройдет после Олимпийских игр - 2024, которые состоятся в столице Франции. Глава ФИФА Джанни Инфантино обсуждал потенциальную покупку стадиона с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Бывший президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре будет помогать ФИФА в приобретении "Стад де Франс".

"Стад де Франс" был открыт для проведения чемпионата мира 1998 года. Эта арена будет использована для проведения Олимпиады-2024. Стоимость арены оценивается в €600 млн. Стадион, который во время футбольных матчей вмещает более 81 тысячи зрителей, сейчас управляется частным консорциумом.