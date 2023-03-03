В целях подготовки к чемпионату Европы по художественной гимнастике в Баку состоялось заседание European Gymnastics

В целях подготовки к чемпионату Европы по художественной гимнастике, который пройдет в нашей стране, в Баку состоялось заседание European Gymnastics (Европейская гимнастика), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Баку 17-21 мая 2023 года.

В заседании приняли участие гендиректор European Gymnastics Лиза Вортман, президент Технического комитета организации по художественной гимнастике Евангелия Трикомити, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, спортивный директор Наталья Буланова и другие.