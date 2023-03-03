«Барселона» установила антирекорд по владению мячом

"Барселона" одержала победу над "Реалом" в первом матче полуфинала Кубка Испании со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Владение мадридской команды составило 64,7%, что стало лучшим результатом для "Реала" в "Эль-Класико" с сезона-2013/2014. "Барселона" же установила худший результат за то же время, но во всех матчах, а не только в играх с "Реалом". Каталонская команда владела мячом 35,3% времени.

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

На 26-й минуте защитник королевского клуба Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

В параллельном полуфинале первый матч между собой провели "Осасуна" и "Атлетик" из Бильбао. Победу одержали футболисты "Осасуны".

В чемпионате Испании "Барселона" после 23 туров занимает первое место в турнирной таблице. "Сливочные" расположились на второй строчке и отстают на семь баллов.