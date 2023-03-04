Дочь Пеле рассказала о последнем желании легендарного футболиста

Кели Кристина Насименто, дочь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, рассказала о последнем желании легендарного футболиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в результате длительной болезни. Во время чемпионата мира - 2022 в Катаре он находился в больнице, и, по словам дочери, пожелал, чтобы национальная команда Аргентины выиграла турнир после того, как Бразилия вылетела, проиграв в 1/4 финала хорватам.

Кели Кристина Насименто опубликовала в соцсетях совместное фото с супругой капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонеллой Рокуццо.

"Это красивая и грациозная Антонела Рокуццо, жена Месси. У меня не было возможности встретиться с Месси, поэтому, когда я сталкивался с ней в этом волшебном месте на каждой вечеринке (в женском туалете), я посылала ему сообщение через нее.

Бразилия проиграла Хорватии, моему папе уже становилось намного хуже. Все хотели, чтобы Бразилия выиграла этот Кубок для моего отца. После поражения Бразилии все, кто входил в его больничную палату (каждый день до самого конца), спрашивали его: "Что произошло, Пеле? Победу какой команды ты хочешь увидеть теперь? Конечно же, не Аргентины!"

И он ответил: "Аргентины, да! Кубок мира должен остаться в Южной Америке, и Месси этого заслуживает". Все в шутку, а иногда и нет, делали испуганное лицо: как? Аргентина? А он просто сказал: "Да. Месси этого заслуживает". Он больше не мог смотреть финал по телевизору, но понимал, что Аргентина выиграла, и Месси удалось поднять кубок. И он был счастлив", - написала дочь Пеле.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.