"Реал" предложит "ПСЖ" 220 млн евро за Мбаппе

Мадридский "Реал" сделает французскому ПСЖ предложение о трансфере нападающего Килиана Мбаппе в размере 220 млн евро ближайшим летом, передает Day.Az со ссылкой на аbc.es.

Отметим, что имя Мбаппе в прошлом сезоне часто связывали с возможным переходом в "Реал", так как у него истекал контракт с ПСЖ. В СМИ сообщали, что футболист уже согласовал контракт с королевским клубом, однако звезда парижан решил остаться в гранде чемпионата Франции.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл за ПСЖ 29 матчей, в которых отметился 29 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Действующий контракт форварда с парижанами рассчитан до июня 2025 года.