На треке Formula 1 в Баку начинается установка бетонных барьеров

В Баку начинается установка бетонных барьеров на треке Formula 1.

Как сообщили Day.Az в Baku City Circuit, бетонные барьеры устанавливаются на треке Гран При Азербайджана Formula, который будет проведен 28-30 апреля этого года.

Как говорится в сообщении, строительно-монтажные работы начнутся сегодня ночью, и будут продолжены до той недели, когда начнутся гонки.

Отметим, в рамках мероприятия строительно-монтажные работы будут осуществляться поэтапно. Baku City Circuit будет информировать об этом общественность.