https://news.day.az/sport/1543249.html На треке Formula 1 в Баку начинается установка бетонных барьеров
На треке Formula 1 в Баку начинается установка бетонных барьеров
В Баку начинается установка бетонных барьеров на треке Formula 1.
Как сообщили Day.Az в Baku City Circuit, бетонные барьеры устанавливаются на треке Гран При Азербайджана Formula, который будет проведен 28-30 апреля этого года.
Как говорится в сообщении, строительно-монтажные работы начнутся сегодня ночью, и будут продолжены до той недели, когда начнутся гонки.
Отметим, в рамках мероприятия строительно-монтажные работы будут осуществляться поэтапно. Baku City Circuit будет информировать об этом общественность.
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