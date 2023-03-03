Азербайджанский гимнаст завоевал "бронзу" на Кубке мира в Дохе

Азербайджанский спортсмен Никита Симонов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе, сообщает в пятницу Day.Az.

Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Дохе (Катар) 1-4 марта.

Член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял третье место в упражнении на кольцах.