https://news.day.az/sport/1543408.html Азербайджанский гимнаст завоевал "бронзу" на Кубке мира в Дохе
Азербайджанский гимнаст завоевал "бронзу" на Кубке мира в Дохе
Азербайджанский спортсмен Никита Симонов завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе, сообщает в пятницу Day.Az.
Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Дохе (Катар) 1-4 марта.
Член сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял третье место в упражнении на кольцах.
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