Саудовский «Аль-Иттихад» готов платить Месси по 94 миллиона долларов за сезон

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" предложит аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси контракт. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, "Аль-Иттихад" связался с окружением Месси и предложил соглашение на $94 млн за сезон.

Напомним, что Месси перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.