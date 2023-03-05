Клубы НХЛ совершили обмен с участием братьев

"Калгари Флэймз" обменял Бретта Ритчи и Коннора Маккея в "Аризону Койотс" на Ника Ритчи и Троя Стечера. Об этом сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бретт и Ник Ричи являются родными братьями. Впервые в истории НХЛ произошел обмен двух братьев.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ник Ричи принял участие в 58 играх, в которых ему удалось забросить две шайбы и сделать 12 голевых передач.

Бретт Ритчи провел 34 матча, забросив шесть шайб и сделав две результативные передачи.