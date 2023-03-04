https://news.day.az/sport/1543507.html Джокович назвал сильные стороны Медведева
Джокович назвал сильные стороны Медведева
Сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре россиянина Даниила Медведева. Об этом сообщает Asaptext.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Среди сильных сторон соперника серб назвал атлетичность и умение терпеть. "Для его роста он хорошо двигается. Его бэкхенд - один из самых стабильных ударов в современном теннисе", - добавил Джокович.
Серб отметил, что у них с Медведевым всегда были хорошие отношения. "Я помню его еще с юниорских времен. Всегда старался ему помогать. Сейчас уже нет - мы стали соперниками", - заявил Джокович.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре