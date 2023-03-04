Джокович назвал сильные стороны Медведева
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре россиянина Даниила Медведева. Об этом сообщает Asaptext.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди сильных сторон соперника серб назвал атлетичность и умение терпеть. "Для его роста он хорошо двигается. Его бэкхенд - один из самых стабильных ударов в современном теннисе", - добавил Джокович.

Серб отметил, что у них с Медведевым всегда были хорошие отношения. "Я помню его еще с юниорских времен. Всегда старался ему помогать. Сейчас уже нет - мы стали соперниками", - заявил Джокович.