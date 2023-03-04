Джокович назвал сильные стороны Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре россиянина Даниила Медведева. Об этом сообщает Asaptext.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди сильных сторон соперника серб назвал атлетичность и умение терпеть. "Для его роста он хорошо двигается. Его бэкхенд - один из самых стабильных ударов в современном теннисе", - добавил Джокович.

Серб отметил, что у них с Медведевым всегда были хорошие отношения. "Я помню его еще с юниорских времен. Всегда старался ему помогать. Сейчас уже нет - мы стали соперниками", - заявил Джокович.