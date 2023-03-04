Стало известно об отказе Месси от первого предложения ПСЖ

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отклонил первое предложение клуба о новом контракте. Об этом сообщает Sportskeeda, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, неделю назад парижская команда направила нападающему соглашение, однако Месси отказался подписать его. Уточняется, что аргентинцу предложили зарплату ниже той, что предусмотрена его действующим контрактом, и это не устроило футболиста.

26 февраля стало известно о планах руководства ПСЖ сократить на 30 процентов зарплатный фонд летом 2023 года. Это приведет к тому, что парижане могут прекратить сотрудничество как минимум с одним из лидеров команды - французом Килианом Мбаппе, бразильцем Неймаром или Месси. Снижение затрат объясняется мировым соглашением с Союзом европейских футбольных ассоциаций по финансовому фэйр-плей.

Месси пополнил состав ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.