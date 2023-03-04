Первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу запретили въезд в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом 4 марта сообщил сенатор Рик Скотт, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Нам сказали, что министерство внутренней безопасности только что отклонило запрос Джоковича за отказ от вакцины, что лишило его права участвовать в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами на следующей неделе", - написал он в Twitter.

Скотт призвал президента США Джо Байдена вмешаться в ситуацию и сделать исключение для теннисиста.

В США до 11 мая действует запрет на въезд иностранцев без вакцины от COVID-19.

Турниры в Индиан-Уэллсе и Майами пройдут с 8 марта по 2 апреля. Они являются вторыми по важности в теннисном календаре после турниров Большого шлема. Джокович не выступал на них с 2019 года. При этом после начала пандемии коронавируса он играл на других турнирах в США.