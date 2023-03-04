Международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy пройдет в Баку

В рамках международных соревнований, проводимых в нашей стране, 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 3-й Международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy, утвержденный Международной федерацией гимнастики (FIG), сообщает в субботу Day.Az.

В этих соревнованиях, помимо юных гимнасток, также будут участвовать взрослые спортсменки.

Отметим, что впервые в Азербайджане Международный турнир AGF Trophy среди юниорок прошел в 2018 году, а затем и в 2019 году.

Для наших взрослых гимнасток данный турнир также станет тестовым перед Кубком мира FIG по художественной гимнастике, который пройдет 21-23 апреля в Баку.

В ходе трехдневных соревнований участницы будут соревноваться, как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Победительницы определятся в многоборье, командном зачете и по отдельным предметам.

Зрители, желающие увидеть интересные и захватывающие выступления граций в Национальной арене гимнастики могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/ и в кассах города.