Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси набрал 1000-е очко в клубной карьере. Об этом сообщает Goal France в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

35-летний футболист открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (4:2). Этот гол стал 701-м в карьере Месси. Также на его счету 299 результативных передач. Таким образом, он набрал 1000-е очко в клубной карьере.

Отметку в 700 забитых мячей Месси преодолел 26 февраля. Значительную часть из них - 672 гола - он забил за "Барселону", за которую выступал на протяжении большей части карьеры, с 2003‑го по 2021 год.

Месси пополнил состав ПСЖ в августе 2021-го. Ранее в составе "Барселоны" он десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.