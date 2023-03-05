https://news.day.az/sport/1543697.html Джон Джонс победил Сирила Гана в бою за титул чемпиона UFC в тяжелом весе - ВИДЕО
Джон Джонс победил Сирила Гана в бою за титул чемпиона UFC в тяжелом весе - ВИДЕО
Американец Джон Джонс победил француза Сирила Гана в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел в воскресенье на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Бой завершился победой Джонса удушающим приемом в первом раунде. Титул чемпиона UFC тяжелом весе стал вакантным в январе после ухода из организации камерунца Франсиса Нганну.
Джонс завоевал титул чемпиона UFC в третий раз в карьере, ранее он дважды владел поясом в полутяжелом весе.
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