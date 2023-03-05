Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" на Международном турнире в Германии
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Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала серебряную медаль на Международном турнире по художественной гимнастике в Германии, сообщили в воскресенье Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Международный турнир по художественной гимнастике проходит в Фелльбах-Шмидене 2-6 марта.

В состав юниорской команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова, Захра Джафарова.