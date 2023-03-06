Джокович снялся с турниров в США

Первая ракетка мира серб Новак Джокович официально снялся с жеребьевки турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами в США. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от участия в Indian Wells Masters 2023 года. С его отказом на поле выходит Николоз Басилашвили", - говорится в заявлении организаторов.

Отмечается также, что никто из команды серба пока не прокомментировал его отказ.

Соревнования в Индиан-Уэллсе пройдут с 8 по 19 марта, турнир в Майами состоится с 22 марта по 2 апреля, призовой фонд обоих мероприятий составит более $8,8 млн.