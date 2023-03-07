Азербайджанский арбитр будет обслуживать матч Лиги конференций

Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на АФФА, он будет главным арбитром матча 1/8 финала Лиги конференций по футболу между молдавским "Шерифом" и французской "Ниццой". Встреча пройдет 9 марта в Молдове.

Агаеву будут помогать лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амрали, а также четвертый рефери Эльчин Масиев.

