https://news.day.az/sport/1544238.html Азербайджанский арбитр будет обслуживать матч Лиги конференций
Агаеву будут помогать лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амрали, а также четвертый рефери Эльчин Масиев.
Азербайджанский арбитр будет обслуживать матч Лиги конференций
Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев получил очередное назначение от УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на АФФА, он будет главным арбитром матча 1/8 финала Лиги конференций по футболу между молдавским "Шерифом" и французской "Ниццой". Встреча пройдет 9 марта в Молдове.
Агаеву будут помогать лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амрали, а также четвертый рефери Эльчин Масиев.
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