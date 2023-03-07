Джон Джонс стал новым лидером рейтинга лучших бойцов UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс стал новым лидером лучших представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Обновленный список представлен на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джонс поднялся на девять позиций и сместил с первого места австралийского бойца Александра Волкановски. Россиянин Ислам Махачев опустился со второй строчки на третью.

5 марта Джонс победил француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Американец, вернувшийся после трехлетнего перерыва в карьере, завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе.

Всего в ММА Джонс одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся. Единственный проигрыш спортсмена в UFC случился в декабре 2009 года. Тогда его дисквалифицировали за нелегальные удары локтями.