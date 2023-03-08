Президент «Барселоны» Лапорта объяснил уход Месси из каталонского клуба

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонского клуба во французский "Пари Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я должен был принять это решение. Клуб - важнее всех. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами", - приводит слова президента "Барсы" Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси перебрался в "ПСЖ" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси принял участие в 29 матчах "ПСЖ" во всех турнирах, в которых отметился 18-ю голами и 16-ю результативными передачами.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.