Рассчитываю на хороший результат на Кубке мира в Баку

Ожидаю хорошего результата от начала до конца, рассчитываю попасть в финал, а там уже можно будет бороться за медаль. Об этом сказал в среду Trend участник Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, азербайджанский спортсмен Иван Тихонов, передает Day.Az.

Отметим, что сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира.

Азербайджанский гимнаст остался доволен тем, как прошли его тренировки.

"Подиумные тренировки прошли хорошо, выполнил упражнения на всех снарядах, есть ощущения, что все получится, и надеюсь на хороший результат. На этом Кубке мира я буду выступать на трех снарядах - конь-махи, параллельные брусья и перекладина", - сказал он.

По словам Ивана Тихонова, несмотря на то, что с начала сезона он принял участие в двух Кубках мира, которые прошли в Котбусе (Германия) и Дохе (Катар), усталости не ощущает.

"Усталости нет, с каждым Кубком нарабатываем комбинацию для стабильности. В Баку, безусловно, ощущаю поддержку зрителей, она помогает, подбадривает", - добавил азербайджанский спортсмен.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике, в котором примут участие 173 спортсмена из 48 стран, пройдет 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку.

Азербайджан на соревнованиях представят Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысший балл, будет также вручен традиционный Кубок AGF Trophy.