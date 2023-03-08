В турецком клубе "Фатих Карагюмрюк" рассказали о тренировках после землетрясения

Землетрясение в Турции стало тяжелым эмоциональным периодом для всех, но спустя четыре-пять дней тренировочный процесс в футбольном клубе "Фатих Карагюмрюк" наладился. Об этом ТАСС в среду рассказал спортивный директор "Фатих Карагюмрюк" Мурад Акын, передает Day.Az.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Число жертв в стране превысило 46 тысяч.

"Это был сложный период для всех, потому что у всех было много эмоций, - сказал Акын. - Но тренировочный процесс после четырех-пяти дней был нормальным, мы проводили хорошие тренировки. Мы постараемся завершить сезон как можно лучше".

"Фатих Карагюмрюк" провел прошлую неделю хорошо. Я надеюсь, что продолжится так же. Надеюсь, что завершим сезон в топ-6 или топ-7", - добавил Акын.

"Фатих Карагюмрюк" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 29 очков в 22 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Гиресунспором" 10 марта.