Очень рад первому месту на Кубке мира, и надеюсь, что в дальнейшем буду завоевывать только золотые медали.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в субботу журналистам азербайджанский гимнаст Никита Симонов, занявший первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на кольцах, передает Day.Az.

"Оценка в 14.633 балла в принципе удовлетворяет, но может быть и лучше, буду стараться для этого на очередных стартах - впереди чемпионат Европы, где тоже нужно хорошо выступить, чтобы пройти отбор на чемпионат мира, также меня ждет еще один этап Кубка мира в Каире", - сказал Симонов.

Азербайджанский спортсмен подчеркнул, что по сравнению с предыдущим олимпийским циклом в этом цикле добавлены две лицензионные квоты и появляется больше шансов попасть на Олимпийские игры, к чему он очень стремится.

После трех Кубков мира Никита Симонов планирует немного отдохнуть, а потом вновь приступить к подготовке к соревнованиям.

"Будет передышка, потому что выступал на трех Кубках мира. Это колоссальная нагрузка, впереди отдых и подготовка к чемпионату мира. Думаю, время отдохнуть будет, так как я выступаю на одном снаряде и восстанавливаюсь быстрее, чем те спортсмены, которые выступают в многоборье", - сказал он.

Завтра еще один член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике - спортсмен Иван Тихонов выступит в финале Кубка мира в Баку в упражнении на перекладине. Никита Симонов пожелал удачи товарищу по команде.

"Иван Тихонов хорошо выполнил упражнение на перекладине, в квалификации у него шестое место, но все может быть... Это спорт, и этим он и интересен, я желаю Ивану только удачи", - заключил Симонов.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.