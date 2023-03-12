Это был финал с сильными соперниками

Это был сильный финал с сильными соперниками, среди которых чемпион мира Тин Србич, участники Олимпийских игр. Поэтому было приятно и волнительно соревноваться с ними, и также приятно одержать победу. Об этом в воскресенье сказал Trend израильский гимнаст, победитель Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине Александр Мякинин, передает Day.Az.

По словам спортсмена, Кубок мира FIG по спортивной гимнастике он рассматривает, как еще одну ступень подготовки к чемпионату Европы.

Александр Мякинин также отметил, что в Национальной арене гимнастики созданы хорошие условия для спортсменов.

"Прекрасный зал и оборудование, отличное отношение со стороны организаторов. Мы всегда с большим удовольствием приезжаем в Баку. К сожалению, не удалось погулять по городу, но я получил удовольствие от общения с людьми, впечатления исключительно положительные", - добавил спортсмен.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике прошел 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

На Кубке мира азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.