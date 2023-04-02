Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола

Нападающий "Аль-Насра" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду заявил, что он является лучшим футболистом в истории. Его слова передает Goal Arab, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я лучший игрок в истории футбола", - сказал Роналду.

38-летний футболист перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба.