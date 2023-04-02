Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола
Нападающий "Аль-Насра" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду заявил, что он является лучшим футболистом в истории. Его слова передает Goal Arab, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я лучший игрок в истории футбола", - сказал Роналду.
38-летний футболист перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.
Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба.
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