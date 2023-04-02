Макгрегор намерен провести боксерский поединок с Жозе Альдо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в соцсетях прокомментировал ничейный результат в боксерском поединке между Жозе Альдо и Джереми Стивенса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я и Альдо должны побоксировать", - написал Макгрегор.

Напомним, что Макгрегор и Альдо уже встречались в рамках турнира UFC. Тогда ирландец одержал победу нокаутом.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.