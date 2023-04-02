https://news.day.az/sport/1551868.html "Челси" объявил об уходе главного тренера
"Челси" объявил об уходе главного тренера
Грэм Поттер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси".
Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба "Челси", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Футбольный клуб "Челси" объявляет о том, что Грэм Поттер покинул пост главного тренера команды. Он согласился сотрудничать с клубом, чтобы облегчить плавный переход. "Челси" хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия, а также пожелать удачи в будущем", - говорится в сообщении клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера "Челси" будет испанец Бруно Сальтор.
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