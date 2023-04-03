Игроки «Челси» были шокированы увольнением Поттера

Игроки лондонского "Челси" были шокированы отставкой главного тренера Грэма Поттера, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболисты не ожидали, что специалисту не дадут доработать как минимум до конца сезона, большинство из них узнали об увольнении главного тренера из социальных сетей. По информации издания, некоторые игроки уже связались со своими агентами, беспокоясь за свое будущее в команде.

Напомним, что 2 апреля "Челси" объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Поттер возглавлял "Челси" с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.

Вместе с 47-летним специалистом "Челси" одержал 12 побед, потерпел 11 поражений и восемь раз сыграл вничью во всех турнирах. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками в 28 матчах. Клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с мадридским "Реалом".