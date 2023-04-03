"Сабах" будет играть в еврокубках
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Обыграв "Габалу" в 28-м туре премьер-лиги Азербайджана (3:2), футбольный клуб "Сабах" впервые в истории получил право играть в еврокубках нового сезона.

Как передает Day.Az, подопечные Мурада Мусаева набрали 65 очков и по-прежнему идут вторыми в лиге.