Владелец UFC планирует купить организатора соревнований по реслингу WWE
Американская Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о приобретении World Wrestling Entertainment, организатора турниров по реслингу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, в рамках сделки будет создана объединенная фирма с капитализацией $21,4 млрд, в которой Endeavor будет принадлежать 51% акций, акционерам WWE - оставшиеся 49% бумаг. Их совокупная выручка в 2022 году составила $2,4 млрд.
Endeavor заплатит около $106 за акцию WWE, что предусматривает премию в размере около 16% по сравнению с ценой на закрытие торгов в минувшую пятницу. Совокупная стоимость WWE была оценена в $9,3 млрд.
Глава Endeavor Ари Эмануэль станет главным исполнительным директором объединенной компании, а глава WWE Винс Макмэн займет в ней пост председателя совета директоров.
Ранее о сделке сообщил CNBC со ссылкой на информированные источники.
Endeavor, основанная в 1995 году, является организатором турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC). Ранее компания также проводила конкурс красоты "Мисс Вселенная".
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