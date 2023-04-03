Владелец UFC планирует купить организатора соревнований по реслингу WWE

Американская Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о приобретении World Wrestling Entertainment, организатора турниров по реслингу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, в рамках сделки будет создана объединенная фирма с капитализацией $21,4 млрд, в которой Endeavor будет принадлежать 51% акций, акционерам WWE - оставшиеся 49% бумаг. Их совокупная выручка в 2022 году составила $2,4 млрд.

Endeavor заплатит около $106 за акцию WWE, что предусматривает премию в размере около 16% по сравнению с ценой на закрытие торгов в минувшую пятницу. Совокупная стоимость WWE была оценена в $9,3 млрд.

Глава Endeavor Ари Эмануэль станет главным исполнительным директором объединенной компании, а глава WWE Винс Макмэн займет в ней пост председателя совета директоров.

Ранее о сделке сообщил CNBC со ссылкой на информированные источники.

Endeavor, основанная в 1995 году, является организатором турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC). Ранее компания также проводила конкурс красоты "Мисс Вселенная".