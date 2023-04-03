Гурбан Гурбанов – в топ-5 тренеров-долгожителей

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов попал в число тренеров, которые дольше всего находятся у руля одной команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в топ-25 тренеров-долгожителей рулевой "скакунов" расположился на 5-й строчке.

"Есть легенды, которые просто неприкосновенны. Например, Гурбан Гурбанов из "Карабаха". Он был на поле в самом первом международном матче сборной Азербайджана в сентябре 1992-го. Играл за национальную сборную до 2006 года и до сих пор является лучшим ее бомбардиром.

С "Карабахом", где он находится у руля с 2008-го, 50-летний специалист неоднократно вызывал сенсации и даже пробивался на групповой этап Лиги чемпионов. С ноября 2017-го по декабрь 2018-го он также был задействован в качестве главного тренера Азербайджана", - пишет Laola1.

Лидером списка является Луиджи Фреско, который аж с 1982 года является главным тренером итальянского клуба "Виртус Верона", а по совместительству и его владельцем. В топ-3 также вошли Стивен Бакстер (с 2005-го, "Крусейдерс", Северная Ирландия) и Суэт-Фай Ли (с 2006-го, "Уинг Йи", Гонконг).

Отметим, что при составлении списка в расчет брались тренеры клубов от высшей до третьей лиги большинства стран мира.

