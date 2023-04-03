https://news.day.az/sport/1552145.html Футболисты с ампутированными конечностями провели матч под девизом ""Скажем нет минам!" - ФОТО
Футболисты с ампутированными конечностями провели матч под девизом ""Скажем нет минам!" - ФОТО
Сегодня пострадавшие от мин футболисты с ампутированными конечностями провели матч под девизом "Скажем нет минам!".
Как сообщает в понедельник Day.Az, это играет важную роль в возрождении интереса жертв мин к жизни.
Специалисты считают, что спорт (футбол для ампутантов) дает мощную возможность приобщить пострадавших от мин людей к жизни.
Отметим, что команда Турции по футболу для ампутантов является чемпионом мира.
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