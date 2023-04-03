Сегодня пострадавшие от мин футболисты с ампутированными конечностями провели матч под девизом "Скажем нет минам!".

Как сообщает в понедельник Day.Az, это играет важную роль в возрождении интереса жертв мин к жизни.

Специалисты считают, что спорт (футбол для ампутантов) дает мощную возможность приобщить пострадавших от мин людей к жизни.

Отметим, что команда Турции по футболу для ампутантов является чемпионом мира.